Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VDA - Die langjährige CDU-Politikerin Hildegard Müller soll Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) werden. Das hat der Fachdienst Tagesspiegel Background & Mobilität aus Branchenkreisen erfahren. Müller, die bis vor kurzem Vorstandsmitglied des Energiekonzerns Innogy war, stelle sich derzeit einzelnen VDA-Vorstandsmitgliedern vor. Müller war auch jahrelang Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW. Noch im November solle die Nachfolge des bisherigen VDA-Präsidenten Bernhard Mattes beschlossen werden. (Fachdienst Tagesspiegel Background & Mobilität)

RENTENREFORM - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will das deutsche Sozialsystem umfassend reformieren. "Schon im nächsten Jahr" sollen alle Sicherungssysteme überprüft werden, forderte die Verteidigungsministerin am Mittwoch auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Das sei "ein großer Punkt auf der Reformagenda". Geprüft werden sollten sowohl die Haltelinien zur Rentenhöhe als auch die Lebensarbeitszeit und die Pflegeversicherung. (SZ S. 1)

ARBEIT - Wegen der von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanten Qualifizierungsoffensive kommen auf die Bundesagentur für Arbeit mittelfristig enorme Mehrausgaben zu. Die Kosten sollen dem Entwurf zufolge von 121 Millionen Euro im kommenden Jahr auf 672 Millionen Euro im Jahr 2023 steigen. Der Bundeshaushalt und die Kommunen werden zusätzlich belastet. (Handelsblatt S. 8)

FÖRDERBANKEN - Wohl oder übel müssen sich Privatkunden an Minuszinsen auf ihr Erspartes gewöhnen. Vergeben die Banken im Gegenzug bald Kredite mit negativen Sätzen? Diese scheinbar paradoxe Idee ist gar nicht mehr so abwegig. Zumindest die Förderbanken bereiten sich darauf vor. (Handelsblatt S. 26)

EZB - Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich erstmals mit dem zuletzt zerstrittenen EZB-Rat zu einem Gedankenaustausch getroffen. Wie aus den Gesprächen zu erfahren war, wurden in einer freundlichen Atmosphäre Gedanken und Positionen ausgetauscht. Ein langjähriges Mitglied sagte sogar, er habe in dem Gremium noch nie eine so offene Atmosphäre erlebt. (FAZ S. 16)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 00:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.