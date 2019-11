Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Post nach Zahlen für das dritte Quartal von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 25,36 auf 30,07 Euro angehoben. Der Logistiker habe dank einer Beschleunigung sowohl im Brief- und Paketgeschäft als auch in der Express-Sparte starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gründe für diese Verbesserungen dürften mehrere Quartale tragen. Damit seien die Kursrisiken geringer als zuletzt noch./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 19:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 00:28 / BST

