Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek mit "Overweight" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei der einzige reine Anbieter von Software, die Architektur, Engineering und Bau abdecke , schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Bauindustrie gerade erst am Anfang der Digitalisierung stehe und angesichts der zunehmenden Bauvorschriften wachse das Unternehmen stark./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 05:00 / GMT

