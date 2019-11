...um wieder an die Spitze zu rücken. Das ist die Herausforderung für Kraft Heinz. Der Ketchupkonzern stürzte von 95 auf 22 $ und muss sich nun neu aufbauen. Inzwischen wieder über 30 $ und ein neuer Kopf an der Spitze soll es richten. Das Potenzial ist da, die Produkte ebenfalls und es kommt auf den Manager an. Ein besonderer Falll für Comeback-Freunde.



