Einen Tag nach dem die deutschen ZEW-Experten sich um 180 Grad gedreht haben (s. gestern), kippten laut Umfrage der Bank of America wohl 230 Fondmanager, die zusammen über 700 Mrd. $ verwalten, sensationell ab. Noch vor vier Wochen waren alle auf der Verkauf- nun auf der Kaufseite. Das hat es noch nie gegeben, seit diese Umfrage ermittelt wird. Ihre Barreserve ist so niedrig wie seit 2013. Damit ändert sich der gesamte Hintergrund für die Märkte entscheidend in Richtung Norden.



