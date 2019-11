CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC mit weiterhin stabilem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis; Marktverunsicherung am deutschen Heizungsmarkt durch Klimadebatte DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC mit weiterhin stabilem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis; Marktverunsicherung am deutschen Heizungsmarkt durch Klimadebatte 14.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Brilon, 14. November 2019: Die CENTROTEC Sustainable AG, Brilon, konnte sowohl im dritten Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf einen positiven Geschäftsverlauf mit Umsatzzuwächsen in allen drei Konzernsegmenten aufweisen. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 6,4% auf 171,4 Mio. EUR (Vj. 161,1 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 wurde der Umsatz um 5,3% auf 471,1 Mio. EUR (Vj. 447,4 Mio. EUR) gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im Konzern um 21,4% auf 14,0 Mio. EUR (Vj. 11,5 Mio. EUR) im Quartal und um 19,2% auf 22,1 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) im bisherigen Jahresverlauf. Je Aktie verbesserte sich das Ergebnis (EPS) auf 0,62 EUR (Vj. 0,44 EUR) im dritten Quartal bzw. auf 1,04 EUR (Vj. 0,50 EUR) in den ersten drei Quartalen. Die gesamtwirtschaftliche Abkühlung hat sich bislang noch wenig auf die für CENTROTEC wichtige Baukonjunktur ausgewirkt. Dahingegen hat die umfassende öffentliche Diskussion zu den geplanten Fördermaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzpakets zu Beginn des vierten Quartals bereits zu einer spürbaren Abschwächung im deutschen Heizungsmarkt geführt. CENTROTEC geht davon aus, dass diese Zurückhaltung bis zur konkreten Verabschiedung der entsprechenden Gesetze vorhalten wird. Inwiefern die dann getroffenen Entscheidungen zur gewünschten Belebung des Absatzmarktes durch verstärkte Investitionen in moderne Heizungsanlagen führen werden, ist von der finalen Ausgestaltung der Förderungen abhängig. Für das Gesamtjahr sollten die Prognosebandbreiten für Umsatz (620 bis 640 Mio. EUR) und EBIT (31 bis 33 Mio. EUR) an den Obergrenzen erreicht werden. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 912671 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912671 14.11.2019 ISIN DE0005407506 AXC0066 2019-11-14/07:30