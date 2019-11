Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702),Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, bestätigt die vorläufigen Ergebnisse: Umsatz in den ersten neun Monaten: in Höhe von 1.104 Mio. EUR (9M 2018: 974 Mio. EUR). Dies entspricht einem Wachstum um 130 Mio. EUR bzw. 13% gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt: 13%). Dabei stieg die Umsatzwachstumsrate über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2019 leicht an und erreichte im dritten Quartal 2019 14%. Zur Umsatzsteigerung beigetragen hat der weitere Ausbau des Eigenmarkengeschäfts mit Futter und Streu, welches mit einem Umsatzplus ...

