Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walt Disney nach dem Start des Streamingdienstes Disney+ von 150 auf 163 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vom Medienkonzern auf 10 Millionen bezifferte Nutzerzahl sei weit über den Erwartungen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werte dies als Beweis für die Schlagkraft von Disney, was den Content und die Vermarktung betreffe. Das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven mit dem Streaming-Dienst dürfte dramatisch steigen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 19:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2019-11-13/21:53

ISIN: US2546871060