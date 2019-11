Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum dritten Quartal 2019 DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum dritten Quartal 2019 14.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Deutlicher Anstieg bei Umsatz und Ergebnis * Gute Auslastung und Ergebniszuwachs in beiden Divisionen * Integration Tann-Gruppe nach Plan * Gedämpfte Marktdynamik und Preisdruck halten an * Positive Erwartungen für Gesamtjahr 2019 intakt Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte mit einem guten dritten Quartal das Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2019 trotz verlangsamter Marktdynamik fortsetzen. Beide Divisionen trugen maßgeblich dazu bei und verzeichneten in einem wettbewerbsintensiven Umfeld insgesamt gute Auslastung. Während die Kartondivision von stabilen Durchschnittspreisen und Kostensenkungen profitierte, resultierte das Ergebniswachstum in der Packagingdivision im Wesentlichen aus der erstmaligen Einbeziehung der Tann-Gruppe. Für das vierte Quartal ist von anhaltendem Preisdruck und einer Verringerung des Geschäftsvolumens gegen Jahresende auszugehen, wodurch die Fortführung des bisherigen Ergebnisniveaus eine Herausforderung wird. Die positiven Erwartungen für das Gesamtjahr 2019 bleiben jedoch intakt. Konzernkennzahlen (nach IFRS, ungeprüft) Konsolidiert in Mio. EUR Q1-3/ 2019 Q1-3/ 2018 +/- Umsatzerlöse 1.924,3 1.763,1 +9,1 % EBITDA 297,2 252,1 +17,9 % Betriebliches Ergebnis 195,6 172,3 +13,5 % Operating Margin (in %) 10,2 % 9,8 % Ergebnis vor Steuern 194,2 169,0 +14,9 % Periodenüberschuss 146,3 126,4 +15,7 % Gewinn je Aktie (in EUR) 7,29 6,30 Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich auf 1.924,3 Mio. EUR und lagen damit um 9,1 % bzw. 161,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (Q1-3 2018: 1.763,1 Mio. EUR). Dieser Anstieg resultierte vor allem akquisitionsbedingt aus der Packagingdivision. Das EBITDA erhöhte sich um 17,9 % auf 297,2 Mio. EUR (Q1-3 2018: 252,1 Mio. EUR). Mit 195,6 Mio. EUR wurde ein betriebliches Ergebnis um 13,5 % bzw. 23,3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (Q1-3 2018: 172,3 Mio. EUR) erzielt, wobei auf MM Packaging rund zwei Drittel und MM Karton rund ein Drittel dieses Zuwachses entfallen. Im Zuge der Erstkonsolidierung der Tann-Gruppe entstanden einmalige Aufwendungen aus Akquisitionseffekten aufgrund der Aktivierung des Auftragsstandes und Vorratsbewertung in Höhe von -4,8 Mio. EUR. Die Operating Margin belief sich auf 10,2 % (Q1-3 2018: 9,8 %). Den Finanzerträgen in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Q1-3 2018: 1,0 Mio. EUR) standen Finanzaufwendungen von -6,3 Mio. EUR (Q1-3 2018: -4,7 Mio. EUR) gegenüber. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" erhöhte sich vor allem infolge von Fremdwährungsgewinnen auf 3,9 Mio. EUR (Q1-3 2018: 0,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern stieg demnach um 14,9 % von 169,0 Mio. EUR auf 194,2 Mio. EUR. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 47,9 Mio. EUR (Q1-3 2018: 42,6 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 24,7 % (Q1-3 2018: 25,2 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss erhöhte sich damit um 15,7 % auf 146,3 Mio. EUR (Q1-3 2018: 126,4 Mio. EUR). VERLAUF DES DRITTEN QUARTALS Konzernumsatz und betriebliches Ergebnis lagen im dritten Quartal 2019 mit 648,8 Mio. EUR bzw. 71,6 Mio. EUR sowohl akquisitionsbedingt als auch aufgrund von Verbesserungen im laufenden Geschäft beider Divisionen über Vorjahresniveau (Q3 2018: 592,5 Mio. EUR bzw. 58,0 Mio. EUR), wodurch eine Operating Margin von 11,0 % (Q1/Q2 2019: 8,9 % bzw. 10,6 %; Q3 2018: 9,8 %) erzielt wurde. Die weitere Zunahme des betrieblichen Ergebnisses gegenüber dem zweiten Quartal des aktuellen Jahres (Q1/Q2 2019: 57,2 Mio. EUR bzw. 66,8 Mio. EUR) ist insbesondere auf einen Umsatzanstieg und Kostenreduktionen bei MM Packaging zurückzuführen. Der Periodenüberschuss lag mit 54,0 Mio. EUR sowohl deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q3 2018: 42,7 Mio. EUR) als auch jenen der Vorquartale (Q1/Q2 2019: 43,7 Mio. EUR bzw. 48,6 Mio. EUR). Die Kartondivision erreichte mit anhaltend guter Kapazitätsauslastung von 98 % (Q1/Q2 2019: jeweils 98 %; Q3 2018: 99 %), weitgehend stabilen Durchschnittspreisen sowie optimierten Kosten eine Operating Margin von 11,0 % (Q1/Q2 2019: 10,1 % bzw. 11,2 %; Q3 2018: 9,0 %). In der Packgingdivision gelang vor allem durch die Akquisition sowie Kosteneinsparungen eine Operating Margin von 10,3 % (Q1/Q2 2019: 7,4 % bzw. 9,4 %; Q3 2018: 9,7 %). AUSBLICK Vor dem Hintergrund anhaltend schwacher konjunktureller Rahmenbedingungen bleiben unsere europäischen Hauptmärkte durch kurzfristige Disposition der Kunden und hohe Wettbewerbsintensität geprägt. Obwohl wir weiterhin nachhaltigen Bedarf unserer Endmärkte erwarten, ist mit zunehmendem Preisdruck sowie der gewohnt reduzierten Geschäftstätigkeit am Jahresende zu rechnen. Auch bei Kontinuität auf den Rohstoffmärkten wird die Fortführung des bisherigen Ergebnisniveaus im vierten Quartal zur Herausforderung. Gestützt auf die starke Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten sind die positiven Erwartungen für das Gesamtjahr 2019 aber unverändert intakt. Maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz sowie Produktoptimierungen und kontinuierliche Investitionen in modernste Technologien bleiben darauf gerichtet, Marktanteile zu gewinnen und die Margen bestmöglich zu behaupten. Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 3. Quartal 2019 finden Sie auf unserer Website unter www.mayr-melnhof.com. Nächster Termin: 17. März 2020 Jahresergebnis 2019 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Tel.: +43 1 501 36-91180 Fax: +43 1 501 36-191195 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Website: https://www.mayr-melnhof.com --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 