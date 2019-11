SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2019 DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2019 14.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2019 * Umsatz liegt mit 61,5 Mio. EUR unter Vorjahr * Bruttomarge über dem Vorjahr und positives EBIT in Höhe von 0,3 Mio. EUR * Unterschriftszeremonie mit CNBM für nächste CIGS-Fabrik im Rahmen der Messe CIIE in Shanghai * Auftragseingang im Volumen von rund 57 Mio. EUR durch CNBM * im vierten Quartal erwartet * Neue Projekte im Bereich Semiconductor und Life Science Kahl am Main, 14. November 2019 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 61,5 Mio. EUR erzielt (Vorjahr 91,0 Mio. EUR). Der Umsatz im dritten Quartal erreichte 17,4 Mio. EUR (Vorjahr: 44,6 Mio. EUR). Das EBIT für die ersten neun Monate war positiv und lag bei 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR). Im dritten Quartal betrug das EBIT -1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 5,2 Mio. EUR). Während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 lag der Auftragseingang mit 33,9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert von 2018 mit 74,6 Mio. EUR. Im Berichtsquartal wurde ein Auftragseingang von 6,8 Mio. EUR (Vorjahr: 9,6 Mio. EUR) erzielt. Der Auftragsbestand zum 30. September 2019 beträgt 38,5 Mio. EUR (Vorjahr: 90,3 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 ist die Bruttomarge weiter auf einem hohen Niveau von 31,4 %. Am 9. November 2019 fand im Zuge der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai eine Unterschriftszeremonie zwischen Tochterunternehmen des chinesischen Staatskonzerns CNBM Group, Peking, und SINGULUS TECHNOLOGIES statt. Ziel war die Bestätigung beider Parteien über die Einigung der maßgeblichen Parameter zur Lieferung von neun Produktionsanlagen der ersten Ausbaustufe mit 150 MW für die nächste Fabrik für CIGS-Solarmodule in der Stadt Xuzhou, China. Die rechtlich bindenden Verträge sollen bis Ende des Jahres zwischen den operativ beteiligten Unternehmen geschlossen werden. Das erwartete Projektvolumen liegt derzeit bei rund 57 Mio. EUR. Nach Abschluss der Verträge ist kurzfristig mit den vereinbarten Anzahlungen und dem einhergehenden Projektstart zu rechnen. Da dieser Zeitpunkt jedoch noch nicht hinreichend präzisiert wurde und sich daher die genauen Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisziele nicht bestimmen lassen, sieht das Unternehmen von der Veröffentlichung einer neuen Prognose für das Geschäftsjahr 2019 ab. Im Bereich Semiconductor bietet SINGULUS TECHNOLOGIES die Anlagenplattformen TIMARIS und ROTARIS an. Eine ROTARIS konnte erfolgreich an ein deutsches Forschungsinstitut verkauft werden. Der Auftrag für ein weiteres System für die Halbleitertechnik wird in den nächsten Wochen erwartet. In dem neuen Segment Life Science werden die Produktionslösungen für Medizintechnik, Dekorative Schichten sowie Optical Disc gebündelt. Im Berichtszeitraum wurde eine DECOLINE sowie mehrere POLYCOATER und BLULINE Maschinen verkauft. Die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern ist mit 358 Mitarbeitern zum 30. September 2019 leicht gestiegen (31. Dezember 2018: 343 Mitarbeiter). Konzern-Kennzahlen neun Monate 2018/2019 2018 2019 Umsatz (brutto) Mio. EUR 91,0 61,5 Auftragseingang Mio. EUR 74,6 33,9 Auftragsbestand (30.09.) Mio. EUR 90,3 38,5 EBIT Mio. EUR 4,0 0,3 EBITDA Mio. EUR 5,7 3,3 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 2,4 -1,3 Periodenergebnis Mio. EUR 2,3 -1,9 Operating-Cashflow Mio. EUR 13,9 -6,3 Eigenkapital (30.09.) Mio. EUR 22,3 18,3 Bilanzsumme (30.09.) Mio. EUR 101,0 93,3 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 9,0 9,9 Mitarbeiter (30.09.) 343 358 Gewichtete Anzahl der Aktien, basic 8.896.527 8.896.527 Ergebnis pro Aktie, basic EUR 0,26 -0,21 Konzern-Kennzahlen 3. Quartal 2018/2019 2018 2019 Umsatz (brutto) Mio. EUR 44,6 17,4 Auftragseingang Mio. EUR 9,6 6,8 EBIT Mio. EUR 5,2 -1,3 EBITDA Mio. EUR 6,0 -0,3 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 4,7 -1,8 Periodenergebnis Mio. EUR 4,7 -1,9 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 4,2 3,7 SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Maren Schuster, Leiterin Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 912483 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912483 14.11.2019 ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0088 2019-11-14/08:01