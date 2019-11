Hamburg (ots) - Dieses Jahr dürfen sich Sylvie Meis und der Multichannel-Optiker Edel-Optics doppelt freuen - denn neben den im März vorgestellten Sonnenbrillen der zweiten Kollektion von Sylvie Optics, wurde am gestrigen Abend im Hamburger Ding am Nobistor die erste Sehbrillenkollektion des erfolgreichen Duos vorgestellt. Die drei Modelle der Optical Frame Collection, face-it, show-it und get-it, gibt es in jeweils vier trendigen Colourways exklusiv ab heute auf www.edel-optics.de oder in den vier Hamburger Edel-Optics Filialen. Zu kaufen gibt es die neuen Sehbrillengestelle ab 69 bis 99 EUR.Die hübsche Holländerin Sylvie Meis und der Multichannel-Optiker Edel-Optics sehen gemeinsam scharf: Seit 2018 arbeiten das hanseatische Unternehmen und die Wahlhamburgerin bereits zusammen an "Sylvie Optics", welche trendige und erschwingliche It-Pieces für die modische Frau von heute verspricht. Eines hat sich Edel-Optics nämlich als Ziel gesetzt: Seh- und Sonnenbrillen als modisches Accessoire und bezahlbare Lifestyle Produkte zu präsentieren - und dies tun sie seit letztem Jahr gemeinsam mit Sylvie Meis.Im Hamburger Ding am Nobistor, welches neben Co-Working Spaces und Eventflächen zugleich auch das Headquarter von Edel-Optics beheimatet, stellt Sylvie Meis die drei neuen Sehbrillen vor Presse und Infuencern vor. Beim Launch und einem exklusiven Dinner mit ausgewählten Influencern und Presse dürfen die Gäste die Kollektion nicht nur anprobieren, sondern auch gleich einen Sehtest vor Ort mit dem Edel-Optics Master of Glasses machen.Der Digitale Optikermeister von Edel-OpticsDie Optiker Branche ist reif für eine Runderneuerung, denn gerade im Korrektionsbereich möchte man die Kunden emanzipieren und ihnen technische Hilfestellung für eine eigene Kaufentscheidung schaffen. Markenbrillen sollen so als bezahlbare Lifestyle Produkte für alle positioniert werden. "Die Anschaffung einer neuen Brille muss Spaß machen!", sagt Dennis Martens. Gründer und Geschäftsführer von Edel-Optics und freut sich heute nicht nur über den Launch der ersten Sehbrillenkollektion der schönen Brillendesignerin. Auch das eigens entwickelte Onlinefeature "Digitaler Optikermeister" wurde vor Kurzem neu aufgesetzt und ist das einzige digitale Beratungstool seiner Art. Kunden erhalten hier im Bestellprozess eine Empfehlung, welches Glas aus der umfangreichen Datenbank fast aller großen Hersteller am besten in das gewählte Gestell passt. Optionale Upgrades werden verständlich erklärt und können einfach dazu geklickt werden. So können Kunden selbst entscheiden, welches Glas zu welchem Preis ihnen am meisten zusagt."Die größte Auswahl an Markenbrillen in Europa, günstige Preise, auch bei den Gläsern mit Sehstärke, zeichnen uns aus. Mit den Celebrity Brands wie Sylvie Optics finden Kunden bei uns außerdem exklusive Produkte. Für alle, die Brillen als Accessoire für sich entdecken und dabei auch über den Mainstream hinausschauen möchten, sind wir die beste Anlaufstelle. Mit den Sehbrillen von Sylvie treten wir wiederum den Beweis dafür an." (Dennis Martens)Neben ihren eigenen Sonnenbrillen, kann Sylvie nun auch ihre eigenen Sehbrillen präsentieren und in ihre stets perfekt abgestimmten Looks integrieren. "Ich freue mich sehr über die Sehbrillen und dass ich diese auch endlich tragen darf - für uns treffen sie den Puls der Zeit perfekt und sind ein tolles Accessoire. Für mich war es super wichtig Brillen zu haben, mit denen man sich sexy und cool fühlen kann. Die Funktion soll eine selbstverständliche Nebensache sein, finde ich", kommentiert Sylvie Meis.Die drei Modelle der Optical Frame Collection sind ab sofort unter www.edel-optics.de oder in den vier Filialen in Hamburg erhältlich und können mit Sehstärke sowohl online als auch offline bestellt werden. Preislich liegen die Sehbrillen zwischen 69 und 99 EUR und die günstigsten Gläser gibt es bereits ab 12,90 EUR dazu.Pressekontakt:Edeloptics GmbHKatarina NinkovicNobistor 1622767 HamburgOriginal-Content von: Edel-Optics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123065/4439345