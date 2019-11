Die Zurich Insurance Group setzt sich ehrgeizigere Ziele. In den Jahren 2020 bis 2022 wird nach Steuern ein Betriebsgewinn von 14 Prozent des Kapitals angepeilt - mit steigender Tendenz, wie Europas fünftgrößter Versicherer am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...