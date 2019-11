Die britische Investmentbank HSBC hat Schaeffler von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 9,00 auf 10,50 Euro angehoben. Analyst Henning Cosman begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Zahlen des Autozulieferers zum dritten Quartal und einer fast 80-prozentigen Kursrally seit dem historischen Tief im August. Die Kurszielerhöhung rechtfertigte er mit der gestiegenen Branchenbewertung./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-11-14/08:14

ISIN: DE000SHA0159