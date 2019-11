Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Obwohl der DAX in dieser Woche wieder ein neues Jahreshoch markierte, mahnt Andreas Hürkamp Investoren zur Vorsicht. Warum der Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank DAX-Niveaus über 13.200 Punkten zum Abbau von Aktienpositionen nutzen würde, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideasTV. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.