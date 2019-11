Die Nr. 1 am Weltmarkt für Duft- und Geschmacksstoffe meldet soeben den vierzehnten Kauf eines Unternehmens in fünf Jahren. Niemand kann es besser als die Schweizer: Sinnvolle Zukäufe um die Marktposition auszubauen, hervorragend finanziert, was zur Zeit kein Problem darstellt, doch das hat natürlich seinen Preis. Wer in Givaudan investiert. muss einen Riecher dafür haben, wie man Erfolg kauft.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV