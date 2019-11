Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nachdem die Schweizer Beteiligung von Freenet, der Mobilfunker Sunrise, die Übernahme von UPC Schweiz abgeblasen habe, dürfte sich der Fokus wieder auf die Strategie von Sunrise in ihrer bisherigen Form richten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst bleibe diese angesichts des fortgesetzten Wachstums intakt. Allerdings könnten sich Marktanteilsgewinne 2020 wegen des Wettbewerbs verlangsamen./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-11-14/08:23

ISIN: DE000A0Z2ZZ5