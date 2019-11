Die britische Investmentbank HSBC hat AT&T von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 42 US-Dollar angehoben. Für die US-Telekomkonzerne werde der Wettbewerb immer härter, schrieb Analyst Sunil Rajgopal in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Streaming-Anbieter und PayTV-Unternehmen verkauften ihre Inhalte zunehmend direkt an die Endkunden und nicht mehr über "Umwege" wie AT&T, Comcast oder Altice./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-11-14/08:32

ISIN: US00206R1023