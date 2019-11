FRANKFURT (Dow Jones)--Der Laborausrüster Thermo Fisher prüft laut einem Agenturbericht ein Übernahmeangebot für Qiagen. Die Thermo Fisher Scientific Inc. sei wegen eines möglichen Deals an den niederländischen Biotechnologiekonzern herangetreten, sagten informierte Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die in New York und Frankfurt börsennotierte Qiagen NV hatte zum Schlusskurs am Mittwoch einen Marktwert von rund 6,7 Milliarden Euro.

Für Thermo Fisher wäre das eine der größten Akquisitionen in der Unternehmensgeschichte. Es sei jedoch nicht sicher, ob die Überlegungen in eine Transaktion münden. Zudem könnten sich auch andere Interessenten für Qiagen melden, sagten die informierten Personen weiter.

Vertreter von Thermo Fisher mit Sitz in Waltham, Massachusetts, konnten sich zunächst nicht dazu äußern. Vertreter von Qiagen waren am Donnerstag kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die American Depositary Receipts von Qiagen stiegen am Mittwoch in New York um 9,9 Prozent auf 35,45 US-Dollar, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 8 Milliarden Dollar verschafft. Die Aktien von Thermo Fisher legten um 1,4 Prozent auf 300,02 Dollar zu und bewerteten den Konzern damit mit mehr als 120 Milliarden.

Die auf Molekulardiagnostik spezialisierte Qiagen hat sich zuletzt schwächer entwickelt als erwartet und die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt. Die Aktie war daraufhin um fast 20 Prozent abgestürzt.

Qiagen-CEO Peer Schatz hatte im Oktober angekündigt, nach 27 Jahren im Unternehmen zurückzutreten. Es sei Zeit für einen Führungswechsel. Der Aufsichtsrat beginne nun die Suche nach einem Nachfolger. In der Zwischenzeit werde Thierry Bernard, Senior Vice President, zuständig für das Geschäftsfeld Molekulardiagnostik, interimistisch als CEO fungieren und im Tandem mit CFO Roland Sackers zusammenarbeiten.

