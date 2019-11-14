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ACATIS IFK VALUE RENTEN UI Chart 1 Jahr
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ACATIS IFK VALUE RENTEN UI51,82+0,79 %
CHEUK NANG HOLDINGS LTD0,422+2,43 %
MOTIF BIO PLC0,004-8,33 %
OASMIA PHARMACEUTICAL AB0,630-14,40 %
SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LIMITED0,098+18,18 %