FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10
XB4N XFRA LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC
DBXC XFRA LU0290357333 XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1C
CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.
XG71 XFRA LU0730820569 XTR.II GER.GOV.BD7-10 1DE
XGN5 XFRA LU0613540854 XTR.II GE.GO.BD3-5SW.1DEO
SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA
XBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1D
XBO3 XFRA LU0613540698 XTR.II IT.GO.AG.BD SW. 1D
D5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1D
XD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1D
UIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLD
U2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A
7MB XFRA GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,01
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10
XB4N XFRA LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC
DBXC XFRA LU0290357333 XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1C
CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.
XG71 XFRA LU0730820569 XTR.II GER.GOV.BD7-10 1DE
XGN5 XFRA LU0613540854 XTR.II GE.GO.BD3-5SW.1DEO
SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA
XBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1D
XBO3 XFRA LU0613540698 XTR.II IT.GO.AG.BD SW. 1D
D5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1D
XD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1D
UIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLD
U2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A
7MB XFRA GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,01