FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2019AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEOMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10XB4N XFRA LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.ICDBXC XFRA LU0290357333 XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1CCQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.XG71 XFRA LU0730820569 XTR.II GER.GOV.BD7-10 1DEXGN5 XFRA LU0613540854 XTR.II GE.GO.BD3-5SW.1DEOSFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIAXBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1DXBO3 XFRA LU0613540698 XTR.II IT.GO.AG.BD SW. 1DD5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1DXD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1DUIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLDU2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A7MB XFRA GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,01