The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA37045YAE47 GM FIN.CAN. 19/23 BD00 BON CAD NCA XFRA CA918423AU81 VW CRED.CAN. 19/22 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A2YPFW5 THUERINGEN LS 19/34 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB77J7 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0VM56 DEKA FESTZINS ANL 19/34 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19U15 DT.BANK COV.BOND 19/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3670 LB.HESS.THR.CARRARA11K/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB28G1 NORDLB FESTZINS.ANL 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2010039118 QUATRIM 19/24 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2076836555 GRIFOLS SA 19/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2077646391 GRIFOLS SA 19/27 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2079105891 ZIMMER BIOM. 19/27 BD01 BON EUR NCA 1T2 XFRA AT0000A25W06 VST BUILDING TECHS AG EQ00 EQU EUR YCA NGF XFRA AU0000064164 BLOSSOMVALE HLDGS LTD EQ00 EQU EUR NCA VV5 XFRA CA9255401064 VEXT SCIENCE INC. EQ00 EQU EUR NCA 3XW XFRA DE000A255G44 DIAMONTECH AG INH O.N. EQ00 EQU EUR NCA EMUS XFRA LU1953137681 BNP PE-M.E.S.S-S.C5 U.ETF EQ00 EQU EUR YCA ASR3 XFRA LU2008760592 BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF EQ00 EQU EUR YCA ASR5 XFRA LU2008761053 BNP PE-EOCBSFF 1-5Y U.ETF EQ00 EQU EUR YCA EEPG XFRA LU2008763935 BNP PE-F.E/N.DEXUKG U.ETF EQ00 EQU EUR YCA S3ZA XFRA SGXN17755293 ASCENDAS REIT -ANR.- EQ00 EQU EUR N