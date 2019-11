FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.354 EUR

SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD 0.069 EUR

YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.681 EUR

1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.318 EUR

3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.309 EUR

SNAV XFRA IE00BZ048579 ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD 0.075 EUR

36B1 XFRA IE00BDDRDW15 ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. 0.115 EUR

FYEQ XFRA IE00BYSX4739 FUI-E.M.Q.I.E. DLD 0.017 EUR

2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.127 EUR

1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.109 EUR

9BF XFRA GG00B4L84979 BURFORD CAPITAL LTD 0.038 EUR