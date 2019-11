FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.004 %XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020M3AG XFRA DE0005321038 MONEGA GERMANY 0.823 EURUNOL XFRA LU0262776809 UNIOPTI4 INH. 0.370 EURUNO4 XFRA LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES 0.620 EURUI3J XFRA LU0168093226 UNIEUROKAPITAL CORP.NET A 0.260 EURUI3I XFRA LU0168092178 UNIEUROKAPITAL CORP. A 0.370 EURUIVF XFRA LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N 0.340 EURUNOJ XFRA LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A 0.680 EURUIV1 XFRA LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N 1.040 EURUIV2 XFRA LU0126314995 UNIVALUEFONDS: EUROPA A 1.210 EURUI3R XFRA LU0117072461 UNIEURORENTA CORPOR.A 0.430 EURUIVQ XFRA LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A 0.660 EURUIVE XFRA LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A 0.160 EURUIVH XFRA LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A 0.160 EURUNOK XFRA LU0101442050 UNISECTOR: BASICINDS A 1.030 EURUNOU XFRA LU0101441672 UNISECTOR: HIGHTECH A 0.330 EURUI3Y XFRA LU0101441086 UNISECTOR: BIOPHARMA A 0.400 EURUIV7 XFRA LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A 0.700 EURUIVA XFRA LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A 1.700 EURUI3X XFRA LU0097169550 UNIEUROASPIRANT INH. A 1.220 EURUI3E XFRA LU0096427496 UNIEUROSTOXX 50 -NET-A 0.610 EURUI3F XFRA LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A 0.190 EURUIVC XFRA LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A 0.130 EURUIV3 XFRA LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS 0.290 EURUI3D XFRA LU0090707612 UNIEUROSTOXX 50 INH.A 0.870 EURUI3W XFRA LU0089559057 UNIEUROKAPITAL -NET- 0.160 EURUI3L XFRA LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A 0.200 EURUI3G XFRA LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A 0.300 EURUI3A XFRA LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A 1.850 EURUIVG XFRA LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A 5.650 EURUI3S XFRA LU0006041197 UNIFAVORIT: RENTEN A 0.410 EURUI4R XFRA DE0009757872 UNI21.JAHRHUNDERT -NET- 0.110 EURU1IC XFRA DE0009757740 UNIEUROAKTIEN 0.880 EURUI4L XFRA DE0009750273 UNIGLOBAL -NET- 0.440 EUR