In dieser Woche ist der DAX noch auf Richtungssuche. Nach dem starken Dienstag ging es gestern nach unten. Allerdings bewegt sich der deutsche Leitindex weiter auf hohem Niveau. In den USA geht die Rekordjagd des Dow Jones unterdessen weiter. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Alibaba, Amazon, Microosft, Volkswagen, RWE, K+S, Scout24 und Qiagen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.