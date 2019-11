14.11.2019 - Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) erzielt in den ersten neun Monaten 2019 einen Umsatz von 200,8 Mio. EUR und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adj. EBIT) von 14,8 Mio. EUR. Auf das E-Mobility Segment entfallen in den ersten neun Monaten 43 % des Umsatzes und 44 % des EBIT. Damit liegt das Unternehmen auf dem unterjährig korrigierten Prognosekurs. Der Auftragseingang ist auf Grund der weiterhin ausgeprägten Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie auf 145,6 Mio. EUR zurückgegangen. Im E-Mobility Segment liegt der Auftragseingang hingegen mit 88,4 Mio. EUR ...

