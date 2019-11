München, Deutschland (ots) - Spätestens jetzt dürften den Sport- und/oder Online-Redakteuren die Ohren klingeln und die Augen vor Lachen tränen.Serdar Somuncu nimmt sich dem Top-Sportthema der Stunde an. Hoeneß geht und Serdar winkt ihm ein allerletztes Mal zu. Es sei vorab angemerkt dies ist alles andere als eine Laudatio...War er ein guter Fußballer? Ein loyaler Chef? Ein ehrlicher Präsident? Oder nichts von all dem?Lieber Serdar, hast Du noch letzte Worte zu Uli Hoeneß' Abschied? Dann leg doch gerne los - Feuer frei!Kontakt:Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014802/100836646