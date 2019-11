Der Sohn von Silvio Berlusconi legt zu. Inzwischen hält er 15 % an ProSieben unter dem Dach der Mediaset. Der Partner ist der tschechische Investor Kretinsky und ein dritter wird als weiterer Investor herumgereicht, Monsieur Bollore. Mal sehen, was diese drei aus ProSieben machen werden. Der letzte Versuch dieser Art wurde vor über 15 Jahren gestartet, als niemand in Deutschland ProSieben mochte. Das ergab einen Kursgewinn in etwa drei Jahren von über 1000 %. Die Hälfte dürfte jetzt reichen. Wie man dies richtig anfasst, lasen Sie bereits in unseren Briefen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info