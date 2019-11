Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart in 2021 und zusätzlichem Umsatzbeitrag in der Kammlinie von ca. 10 bis 15 Mio. Euro pro Jahr DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart in 2021 und zusätzlichem Umsatzbeitrag in der Kammlinie von ca. 10 bis 15 Mio. Euro pro Jahr 14.11.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart in 2021 und zusätzlichem Umsatzbeitrag in der Kammlinie von ca. 10 bis 15 Mio. Euro pro Jahr Leipzig, 14. November 2019 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, stärkt ihre Position im Bereich E-Mobilität durch einen substanziellen Neuauftrag. Ab 2021 wird das Unternehmen den Kunden Audi mit Wellen für die von Audi und Porsche entwickelte Plattform "Premium Platform Electric" (PPE) beliefern, auf der zukünftig sämtliche Elektrofahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse beider OEMs basieren werden. Der Serienstart ist für Dezember 2021 geplant, so dass erste Umsatzbeiträge ab 2022 erwartet werden. Der Umsatzanteil im E-Segment wird dadurch ab 2023 auf ca. 10 % wachsen. In der Kammlinie wird der zusätzliche Umsatzbeitrag aus dem Neuauftrag bei ca. 10 bis 15 Mio. Euro pro Jahr liegen. Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns, dass unser langjähriger Kunde Audi uns auch im Bereich der E-Mobilität sein Vertrauen schenkt. Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch unseren bewährten strategischen Ansatz "von der Klein- zur Großserie", der uns nun den Marktzugang zur neuen Elektro-Plattform PPE eröffnet hat." Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A13SAD4 WKN: A1YC1F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 911951 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 911951 14.11.2019 ISIN DE000A13SAD4 AXC0118 2019-11-14/09:01