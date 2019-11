56 Prozent der deutschen Verbraucher wollen der Gefahr entgehen, das Falsche unter den Weihnachtsbaum zu legen. Geld kann doch jeder brauchen. Und bei den Gutscheinen freuen sich die Händler, wenn diese oftmals gar nicht eingelöst werden. Laut einer repräsentativen aktuellen Umfrage plant der Deutsche diesmal 281 Euro durchschnittlich auszugeben für Geschenke. Warum also nicht mal an Aktien denken. Am besten noch solche, die Dividenden abwerfen. Grundsätzlich können nicht nur einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...