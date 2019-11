14.11.2019 - Die Centrotec Sustainable AG (ISIN DE0005407506) konnte sowohl im dritten Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf einen positiven Geschäftsverlauf mit Umsatzzuwächsen in allen drei Konzernsegmenten aufweisen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 wurde der Umsatz um 5,3% auf 471,1 Mio. EUR (Vj. 447,4 Mio. EUR) gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im Konzern um 19,2% auf 22,1 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) im bisherigen Jahresverlauf. Je Aktie verbesserte sich das Ergebnis (EPS) auf 1,04 EUR (Vj. 0,50 EUR) in den ersten drei Quartalen. Die gesamtwirtschaftliche Abkühlung ...

