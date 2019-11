FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im Verlauf im Minus. Keinen Impuls lieferte, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal mit einem kleinen Plus der sogenannten technischen Rezession gerade noch einmal von der Schippe gesprungen ist. Mit einem Wachstum von 0,5 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die deutsche Wirtschaft zuletzt nur noch im Schneckentempo und mit weniger als einem Drittel des durchschnittlichen Wachstumstempo der vergangenen 10 Jahre.

"Die Zeit des Aufschwungs ist vorbei", so Thomas Altmann von QC Partners. Im besten Fall befinde ich Deutschland in einer wirtschaftlichen Stagnation. "Ich bezweifle nach wie vor, dass wir hier nur eine kleine Wachstumsdelle sehen", so Altmann. Gerade als exportorientiertes Land könne sich Deutschland dem weltweiten Abschwung nicht entziehen.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 30,5 auf 13.208,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.273,5 und das Tagestief bei 13.193 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.990 Kontrakte.

November 14, 2019 02:46 ET (07:46 GMT)

