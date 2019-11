ETF-Marke ComStage wird zu Lyxor - was ändert sich für Anleger?

Die beiden ETF-Marken ComStage und Lyxor sind jetzt zu Lyxor Deutschland geworden. Als ehemaliger Teil der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) ist ComStage einer der wichtigsten ETF-Anbieter im Privatkundengeschäft. Zu den neuen Möglichkeiten zählen unter anderem die erste vollständige Palette an deutschen Aktien-ETFs und ETFs in Bereichen wie Goldminen- oder Welt- und Schwellenländer-Aktien. Im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch erklären Heike Fürpaß-Peter und Thomas Meyer zu Drewer, was sich für Anleger jetzt ändert.

