Hamburg (ots) - Für die Vorbereitung neuer Projekte nutzt Schauspieler Daniel Brühl, 41, am liebsten sein Zuhause. "Den Findungsprozess einer Figur betreibe ich für mich. Dabei probiere ich mich unbeobachtet aus, bin auch mal laut und peinlich", verrät er im GALA-Interview (Heft 47/2019, ab heute im Handel). "Ich laufe durch die ganze Wohnung. Dort gibt es ein paar Ecken, die mich besonders inspirieren. Einer meiner Lieblingsrückzugsorte ist eine kleine Sauna auf dem Balkon, die ein Freund für mich gebaut hat. Bei 90 Grad vor mich hinzubrüten ist toll. Ich schaue auf Berlin und schwitze. Dabei komme ich auf die besten Ideen."Brühl lebt mit Ehefrau Felicitias und Sohn Anton Hanno in Berlin und Barcelona. Ab Donnerstag ist er mit dem Drama "My Zoe" im Kino.