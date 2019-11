Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) hat neue Finanzziele für die Jahre 2020-2022 festgelegt, wie am Donnerstag im Rahmen eines Investorentages mitgeteilt wurde. Die Dividendenpolitik soll sich nicht ändern. Diese strebt eine Ausschüttungsquote von rund 75 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Reingewinns an. Dabei wird als Mindestziel das Vorjahresniveau angestrebt. Zurich hat in diesem Jahr eine Dividende von ...

