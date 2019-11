Von Max Bernhard

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group AG hat neue Finanzziele für die kommenden drei Jahre festgelegt. Der Schweizer Versicherungskonzern geht davon aus, dass er für den Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Rendite nach Steuern auf den sogenannten Business Operating Profit von über 14 Prozent erzielen will. Diese Zahl solle mit der Zeit steigen. Zurich will das Retail-Angebot und ihre Kundenbasis erweitern und ihr kommerzielles Portfolio verbessern.

Die Zurich Insurance Group erwartet ein organisches Wachstum des Gewinns pro Aktie von mindestens 5 Prozent pro Jahr und will mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Das Unternehmen wolle an seiner Dividendenpolitik festhalten und eine Ausschüttungsquote von rund 75 Prozent des Nettogewinns anvisieren.

