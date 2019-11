FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Daimler-Chef Ola Källenius will den DAX-Konzern mit umfangreichen Kostensenkungen und strategischen Anpassungen zurück in die Erfolgsspur führen. Alleine bei Mercedes-Benz Cars sollen die Personalkosten in den kommenden drei Jahren um über 1 Milliarde Euro gesenkt werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich einer Investorenkonferenz in London an. Dazu sollen im Management und anderen Bereichen außerhalb der Produktion Stellen abgebaut werden. Konkrete Angaben, wie hoch der Jobabbau ausfallen soll, machte Daimler zunächst nicht.

Bei der zuletzt schwachen Rendite ist angesichts auch der Aufwendungen für den Umbau kaum Besserung zu erwarten: Die Umsatzrendite im laufenden Geschäft bei Mercedes-Benz Cars & Vans soll 2020 lediglich mindestens 4 Prozent erreichen - vor möglichen Zöllen. Im Jahr 2022 sieht der Konzern die Rendite bei mindestens 6 Prozent.

"Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen unseres Unternehmens", wird Källenius in der Mitteilung zitiert. "Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen." Dies werde die Ergebnisse in den Jahren 2020 und 2021 belasten. "Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir daher jetzt handeln und unsere Finanzkraft signifikant steigern", so Källenius.

November 14, 2019

