14.11.2019 - Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) wurde heute von der KPS Stiftung über den erfolgreichen Abschluss des Aktienverkaufs wie folgt informiert: "Wir informieren Sie darüber, dass die KPS Stiftung den Verkauf von Aktien der CTS Eventim AG & Co. KGaA erfolgreich abgeschlossen hat. Die KPS Stiftung hat 4.200.000 Aktien der CTS Eventim AG & Co. KGaA an internationale institutionelle Investoren verkauft, entsprechend 4,375% der Stimmrechte. Berenberg hat die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die KPS Stiftung wird mit 38,827% der Stimmrechte ...

