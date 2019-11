Der Umbau des größten Spezialisten für Kabelbäume im Autobau, Leoni, musste gestern erneut einräumen, dass der Umbau der deutschen Autotechnik mühsamer läuft als vielfach angenommen wurde. Doch die Fehler betreffen nicht die Produkte, sondern ein schlechtes Management. Die Ergebnisse fallen deshalb mager aus, aber in Leoni investiert man in die Zukufnt der E-mobility. Daran ist nichts zu ändern. Riskant auf der Zeitachse, aber gemessen am Potenzial geht es um mehr als 100 %.



