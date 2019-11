Original-Research: Expedeon AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A2YN801 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Bereiche bringt 120 Mio. EUR in die Kasse (2,29 EUR je Aktie), DNA-Geschäft soll ausgebaut werden Am 11.11.2019 hat die Expedeon AG eine Vereinbarung mit dem AntikörperOnlineh ändler Abcam plc über den geplanten Verkauf der Immunologie und Proteomik-Geschäftsbereiche getroffen. Sollte dem Deal, im Rahmen der für den 19.12.2019 angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung zugestimmt werden, wird die Transaktion voraussichtlich am 01.01.2020 abgeschlossen werden. Gemäß Vereinbarung soll für den Erwerb der beiden Geschäftsbereiche ein Kaufpreis von insgesamt 120 Mio. EUR (in bar) entrichtet werden, wobei ein Betrag in Höhe von 105,6 Mio. EUR sofort zur Zahlung fällig ist und ein Restbetrag von 14,4 Mio. EUR über einen Zeitraum von zwei Jahren bezahlt wird. Die damit zum Verkauf anstehenden Geschäftssegmente wurden von der Expedeon AG in den vergangenen Geschäftsjahren im Rahmen der intensiven M&AAktivit äten erworben. Beginnend mit dem Erwerb der mittlerweile namensgebenden Proteomik-Spezialistin Expedeon im Jahr 2016 wurde Ende 2016 der Elektrophorese-Ausrüster C.B.S. Scientific erworben. Gefolgt wurden diese Akquisitionen vom Erwerb der im Bereich der Proteinmessung tätigen Innova Biosciences (2017) und TGR Biosciences (2018). Insgesamt liegt der Kaufpreis dieser vier Gesellschaften bei 39,8 Mio. EUR und damit deutlich unter dem nun erzielten Verkaufspreis von rund 120,0 Mio. EUR. Auch die derzeitige Marktkapitalisierung der Expedeon AG in Höhe von 83,2 Mio. EUR würde mit dem Kaufpreis erheblich übertroffen werden. Die zur Veräußerung stehenden Bereiche und Produkte sind unseren Erkenntnissen zur Folge für rund 90 % der jährlichen Expedeon-Umsätze verantwortlich und dürften einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag leisten. Bei für 2019 erwarteten jährlichen Umsätzen dieser Produkte von rund 14,4 Mio. EUR würde sich ein Kaufpreismultiple von über 8 ergeben. Nach Finalisierung der geplanten Transaktion soll in der Expedeon AG, für die im Rahmen der Hauptversammlung eine Umfirmierung in '4BaseBio AG' vorgeschlagen wird, der Produktbereich des Segmentes 'Genomik' mit den Schlüsselprodukten TruePrimeTM, SunScript(R) und mit Produkten des Elektrophores-Bereiches der ehemaligen C.B.S. Scientific verbleiben. Auch hinsichtlich der operativen Kennzahlen würde das kommende Geschäftsjahr vom Wegfall des Großteils der Umsatzerlöse und Ergebnisbeitrags geprägt sein. Die Gesellschaft dürfte in 2020 nur noch etwa 10 % des aktuellen Umsatzniveaus, also rund 1,6 - 2,0 Mio. EUR, ausweisen. Vom aktuellen Standpunkt aus können wir aber die konkreten Auswirkungen noch nicht abschätzen, weswegen wir unsere bisherigen Prognosen (siehe Researchstudie vom 07.10.2019) zunächst nicht verändern. Konkret rechnet die Gesellschaft dabei, dass insgesamt 38 % des betrieblichen Vermögens nicht veräußert wird. Das amerikanische Tochterunternehmen Expedeon Inc. soll nicht Teil der Verkaufsmasse werden, sondern vor dem Verkauf aus der Expedeon Holdings Ltd. in die Expedeon AG überführt werden. Gemäß Unternehmensangaben wird der künftige Fokus auf der unternehmenseigenen Technologie TruePrimeTM liegen, hier insbesondere auf dem Aufbau einer GMP-zertifizierten Produktion von DNA. Diese soll an Unternehmen aus dem Bereich der Pharma und Biotech geliefert werden, die für die Produktion von Gentherapien oder Genimpfstoffen große Mengen an DNA in guter Qualität benötigen. Flankierend hierzu sollen im Rahmen einer Buy&Build-Strategie ergänzende Produkte und Technologien erworben werden. Mit den bisherigen M&A-Erfolgen hat das Expedeon-Management den 'Proof of Concept' für den Erfolg dieser Strategie geliefert. Bis zum Jahr 2022 sollen nach Angaben des Unternehmensvorstands (Unternehmenspräsentation) in den Bereichen Gentherapie und Diagnostik Umsätze von bis zu 13,5 Mio. EUR erreicht werden. Sollte die Transaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, wovon wir ausgehen, dann würde die Expedeon AG über liquide Mittel in Höhe von 120 Mio. EUR (inkl. Cashzufluss in den kommenden beiden Jahren) verfügen, was einen erheblichen finanziellen Spielraum mit sich bringt. Dies würde einer Liquidität von 2,29 EUR je Aktie gleichkommen, was für uns nun die Bewertungsuntergrenze für die Expedeon-Aktie darstellt. Bis wir das verbliebene Geschäft konkret einschätzen können, bestätigen wir auch unser bisheriges Kursziel in Höhe von 3,20 EUR je Aktie. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19361.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.11.19 (13:56 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.11.19 (09:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 03:34 ET (08:34 GMT)