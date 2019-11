Das niederländische E-Scooter-Startup Dott ist in Deutschland angekommen. Der Start des nachhaltigen Elektroroller-Verleihs in München soll aber nur der Anfang sein. 2018 in Amsterdam von Maxim Romain, vorher Ofo, und Henri Moissinac, vorher Uber, gegründet, ist das E-Scooter-Startup Dott mittlerweile auch in Brüssel, Paris, Lyon und Mailand aktiv. Am Donnerstag ist der Elektroroller-Verleih auch in Deutschland an den Start gegangen. In München stehen die Dott-E-Scooter jetzt innerhalb des Altstadtrings sowie im Innenstadtbereich zum Ausleihen bereit. Zuvor ...

