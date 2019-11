Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Oktober einen Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 2,3% auf.Im Oktober seien die Kapitalmarktzinsen weiter angestiegen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite von -0,56% auf -0,40% verändert. Der REX Performanceindex habe einen Verlust in Höhe von 0,7% verzeichnet. In den USA habe sich die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe leicht von 1,66% auf 1,69% erhöht. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen Kursverluste aufgewiesen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten sich erneut gut behaupten können und den Monat in der Mehrzahl mit Wertzuwächsen von bis zu 0,7% abgeschlossen. ...

