Wien (pta009/14.11.2019/10:00) - "Die von der Österreichischen Staatsdruckerei verfolgte Wachstumsstrategie im internationalen Markt beginnt sich sukzessive in den Unternehmenszahlen zu materialisieren. Die erfolgreiche Umsetzung internationaler Großaufträge trägt wesentlich zum erfreulichen Ergebnis bei", bilanziert Vorstandsvorsitzender Robert Schächter.



Im ersten Halbjahr 2019/20 konnte der Auslandsumsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von EUR 2,3 Mio. auf EUR 7,1 Mio. gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum blieb der Absatz österreichischer Ausweisdokumente im Heimatmarkt stabil. In den Berichtszeitraum fiel zusätzlich die Produktion der Drucksorten für zwei österreichische Bundeswahlen (EU-Wahl und Nationalratswahl). So beliefen sich die Inlandsumsätze auf EUR 24,9 Mio. gegenüber 23,3 Mio. im Vorjahr.



Der Gesamtumsatz betrug EUR 32 Mio. (im Vorjahr 25,6 Mio.). Gestützt durch die erfolgreiche Entwicklung im internationalen Geschäft belief sich das EBIT auf EUR 6,1 Mio. (im Vorjahr EUR 4,5 Mio.). Das Finanzergebnis betrug wie im Vorjahr EUR -0,1 Mio. Somit ergab sich ein Vorsteuerergebnis von EUR 6,0 Mio. (im Vorjahr EUR 4,3 Mio.). Nach Abzug der Ertragsteuern betrug das Gesamtergebnis der Periode EUR 4,3 Mio. (im Vorjahr EUR 3,2 Mio.).



Erfolgreiche Engagements im internationalen & digitalen Markt Der erste Platz bei der "Africa Innovation Challenge" der Wirtschaftskammer Österreich im heurigen Juni unterstreicht die ambitionierte Strategie der Österreichischen Staatsdruckerei im internationalen Umfeld. Mitentscheidend für den Sieg war die digitale Ausweis-App "MIA" aus der hauseigenen Software-Schmiede youniqx Identity AG. Gemeinsam mit der Lösung zum hochsicheren Identitätsnachweis per Video-Call ("MICK") und der innovativen Sicherheitslösung "chainlock" zur sicheren Offline-Aufbewahrung digitaler Werte in der Blockchain gelang eine erfolgreiche Positionierung am immer stärker wachsenden digitalen Markt. "Mit der youniqx Identity AG als Tochter-Startup der OeSD liefern wir erfolgreich Antworten auf die Fragen von Staaten, Firmen und privaten Personen zu digitaler Identität im 21. Jahrhundert" zeigt sich Lukas Praml, Vorstand der OeSD Holding AG und der youniqx Identity AG, überzeugt.



Ab 2020: Start eigener eID "MIA" in Liechtenstein Ein wichtiger Meilenstein für die youniqx Identity AG und ihre Partner war der Zuschlag für die Einführung einer Identitätslösung ("eID") in Liechtenstein. Ab 2020 können alle Bürgerinnen und Bürger Liechtensteins mit der hochsicheren App "MIA" Behördengänge digitalisiert absolvieren und sich auf Wunsch im Internet rasch authentifizieren. "Das unterstreicht einmal mehr, dass eID für Behörden und Ministerien immer mehr in den Fokus rückt. Wir denken hier schon einen Schritt weiter. "MIA" wurde von Beginn an so entwickelt, dass Userinnen und User sich damit auf Wunsch auch elektronisch per Smartphone ausweisen können. Damit bieten wir eine funktionierende, sichere und kundenfreundliche eID-Lösung, die wir rasch für Bürgerinnen und Bürger bereitstellen können", so Praml weiter.



Weiteres Mitarbeiterwachstum und Wertschöpfung für Österreich Der erfolgreiche Kurs des Konzerns führt zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze und damit zu direkter Wertschöpfung in Österreich. Wie schon im vergangenen Berichtszeitraum hat sich die Mitarbeiterzahl erneut erhöht: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 beträgt der durchschnittliche Mitarbeiterstand 156 (im Vorjahr 153) und setzt sich zusammen aus 51 Arbeitern (im Vorjahr 54), 101 Angestellten (im Vorjahr 96) und 4 Lehrlingen (im Vorjahr 3).



Über die OeSD und youniqx Identity AG Die Oesterreichische Staatsdruckerei OeSD ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf sichere Identitäten. Als Komplettanbieter fur ID-Services sorgt sie fur die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen fur Identitätsdokumente, wie beispielsweise den österreichischen Reisepass. 2018 wurde das Portfolio mit dem innovativen Tochterunternehmen youniqx Identity AG um Lösungen fur sichere digitale Identitäten erweitert. Das Unternehmen ist mit MICK (My Identity Check), MIA (My Identity App), dem weltweit ersten System fur integriertes Identitätsmanagement, und chainlock, der hochsicheren Private-Key-Lösung für Blockchain-Anwendungen, bestens fur die digitale Zukunft gerustet. www.staatsdruckerei.at / www.youniqx.com



Aussender: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Adresse: Tenschertstraße 7, 1239 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Maria Zach, MA Tel.: +43 1 206 66 600 E-Mail: mzach@staatsdruckerei.at Website: www.staatsdruckerei.at



ISIN(s): AT00000OESD0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



