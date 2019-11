Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Zahlen von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal seien durchaus positiv gewesen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Neubewertung sei aber erst möglich, wenn das Einfrieren der Mieten in Berlin als Verstoß gegen die Verfassung eingeschätzt werde. Ein entsprechendes Urteil könne aber noch Jahr auf sich warten lassen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-11-14/10:56

ISIN: DE000A0HN5C6