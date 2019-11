Lauf an der Pegnitz (ots) - Seit 13 Jahren engagiert sich Thomas Sabo beim RTL-Spendenmarathon: 3.890.000,- Euro hat der Gründer der gleichnamigen Schmuckmarke und Vorsitzender der eigenen THOMAS SABO Stiftung seit 2006 für die gemeinnützigen Projekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gespendet. Auch in diesem Jahr ist der Unternehmer dabei und unterstützt gemeinsam mit seinen Kunden, die das neue, limitierte THOMAS SABO Charity-Armband erwerben, das Projekt "Schutz und Chancen für Kinder in den Großstadt-Slums von Bangladesch". Das prominente Model Franziska Knuppe begleitet als Patin das Projekt.Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." wird sich gemeinsam mit UNICEF und lokalen Institutionen in den Großstädten Dhaka, Barisal, Chittagong, Khulna, Gazipur und Rangpur um Kinder kümmern, die dort von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. Eine der Hauptursachen dafür ist das unkontrollierte Wachstum der Städte Bangladeschs aufgrund von wachsenden Industrien aber auch forciert durch Naturkatastrophen. Vor allem in den entstandenen Slums haben die Kinder keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, sauberem Wasser oder Bildungsangeboten. Über 1,7 Millionen Kinder müssen den Lebensunterhalt ihrer Familien mitverdienen und bringen sich bei gefährlichen Arbeiten in Gefahr. Dem Elend der Kinder sollen konkrete Maßnahmen wie Kinderschutzzentren, Anlaufstellen für Straßenkinder, Fortbildungen für Sozialarbeiter, Einzelfallhilfen und die Förderung von Kindern mit Behinderung entgegenwirken - unter anderem finanziert durch die Spendensumme in Höhe von 200.000,- Euro von Thomas Sabo."Ich sehe es als einen Teil meiner persönlichen und unternehmerischen Verantwortung, benachteiligten Kindern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Daher ist für mich die Unterstützung des RTL-Spendenmarathons seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit", so Firmengründer Thomas Sabo.Mit dem Kauf des neuen, mit Liebe zum Detail entworfene Charity-Armbands helfen THOMAS SABO Kunden mit: Das auf 4.200 Stück limitierte Schmuckstück ist exklusiv zum RTL-Spendenmarathon am 21. und 22. November 2019 in Deutschland und Österreich sowie im Online-Shop unter www.thomassabo.com für 49,- Euro erhältlich. Das Armband zeigt sich in diesem Jahr winterlich inspiriert mit Beads aus Rosenquarz, Süßwasserzuchtperlen sowie facettiertem Dumortierit und einem filigranen, rosé-vergoldeten Schneeflocken-Charm. Der Erlös fließt über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." in das UNICEF-Kinderhilfsprojekt in Bangladesch.Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung: https://nextcloud.thomassabo.com/s/znQJf7gC6qj2k6cMehr über "RTL - Wir helfen Kindern" sowie das UNICEF-Projekt erfahren Sie hier: www.rtlwirhelfenkindern.deÜber die THOMAS SABO StiftungDie THOMAS SABO Stiftung wurde mit Anerkennungsurkunde der Regierung von Mittelfranken am 16.12.2013 als rechtsfähige Stiftung anerkannt. Sie unterstützt gemeinnützige Zwecke wie die Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung, Schüler- und Studentenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, das öffentliche Gesundheitswesen und die Gesundheitspflege. Die Stiftung ist berechtigt, für satzungsgemäße Spenden Zuwendungsbestätigungen zu erstellen. Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE57 7604 0061 0540 9222 00, BIC: COBADEFFXXX"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 171 Millionen Euro seit 1996 Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comTHOMAS SABO GmbH & Co. KGSarina FörsterPR Manager DeutschlandTel: +49 - (0)9123 - 9715 786Mail: s.foerster@thomassabo.comOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78321/4439602