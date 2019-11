Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wiederaufnahme der Nettokäufe von Covered Bonds durch die EZB hat die Neuemissionspipeline deutlich belebt, so die Analysten der DekaBank.Die Aussicht auf einen neuen großen Käufer habe viele Emittenten aber auch Investoren auf den Markt gelockt. Zum Einstieg hätten die Notenbanker bei lieferfähigen Anleihen Zeichnungen von bis zu 40% des Gesamtnominals abgegeben und damit zu kräftigen Überzeichnungsquoten beigetragen. In der Folge hätten die Emittenten die Neuemissionsprämien nahezu vollständig einsparen können. Einige Anleihen seien sogar unterhalb des vergleichbaren Sekundärmarktniveaus platziert worden. Auswirkungen auf die Spreads bereits ausstehender Anleihen hätten zunächst noch nicht beobachtet werden können. Es sei zu erwarten, dass die EZB bemüht sein werde, möglichst hohe Kaufquoten bei Covered Bonds und Unternehmensanleihen zu erzielen, um sich bei Staatsanleihen einen größeren Spielraum zu verschaffen. Daher würden die Analysten der DekaBank in nächster Zeit von leicht nachgebenden Spreads ausgehen. (Ausgabe November/Dezember 2019) (14.11.2019/alc/a/a) ...

