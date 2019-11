MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Wirtschaft zeigt neue Anzeichen von Schwäche, auch wenn die Inflation weiter anzieht. Die Industrieproduktion legte im Oktober um 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich zu nach 5,8 Prozent im Monat zuvor. Ökonomen hatten für Oktober mit einem Wachstum von 5,2 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 7,2 Prozent, langsamer als im September mit 7,8 Prozent. Die Konsensschätzung hatte auf einen gleichbleibenden Wert gelautet. Die Anlageinvestitionen in den Städten, ein viel beachteter Indikator für die Bautätigkeit, erhöhten sich im Zeitraum von Januar bis Oktober um 5,2 Prozent und lagen damit ebenfalls unter der auf 5,3 Prozent lautenden Prognose.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CANCOM (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 399 +12% 3 355 EBITDA bereinigt 30,3 +3% 3 29,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. 11 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,38 +23% 3 0,31

Weitere Termine:

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:15 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:15 CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate

08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate

09:00 GB/Daimler AG, Kapitalmarkttag mit neuer Unternehmensstrategie

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Lufthansa AG und Ufo, PK zur Schlichtung

17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Glaxosmithkline plc 0,19 GBP Royal Dutch Shell plc (A und B) 0,47 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% - DE 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.225,50 0,00 S&P-500-Future 3.098,00 0,08 Nikkei-225 23.141,55 -0,76 Schanghai-Composite 2.914,51 0,32 +/- Ticks Bund -Future 170,55 22 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.230,07 -0,40 DAX-Future 13.239,00 -0,17 XDAX 13.243,88 -0,17 MDAX 27.085,37 0,27 TecDAX 2.962,29 0,43 EuroStoxx50 3.699,50 -0,34 Stoxx50 3.347,67 -0,09 Dow-Jones 27.783,59 0,33 S&P-500-Index 3.094,04 0,07 Nasdaq-Comp. 8.482,10 -0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,33 +55

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Etwas leichter - Andauernde Unsicherheiten um den Fortgang der Verhandlungen im Handelsstreit sorgten für Zurückhaltung. In Spanien wirkte der Wahlausgang vom Wochenende nach in Form einer sich anbahnenden Linkskoalition. Vor allem die spanischen Bankenwerte litten darunter und fielen um bis zu 3,5 Prozent. Der IBEX-35 gehörte zu den schwächsten Indizes mit einem Minus von 1,2 Prozent. Salvatore Ferragamo überzeugte mit den Geschäftszahlen, die Aktie legte um 4 Prozent zu. ABN Amro gaben um 3,5 Prozent nach, nachdem die operative Entwicklung leicht schwächer als erwartet ausgefallen war. Für Taylor Wimpey ging es um 2,1 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen eine etwas niedrigere Marge in Aussicht gestellt hatte. Coca-Cola Hellenic Bottling gewannen in Athen 5 Prozent nach gut ausgefallenen Zahlen. Das Plus des Schwergewichts befeuerte auch die Athener Börse insgesamt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Schaeffler legten um 4 Prozent zu, nachdem die US-Investmentbank BDT Capital Partners bei dem Autozulieferer eingestiegen war durch den Kauf von 25 Prozent der Vorzugsaktien. Bechtle überraschte mit beschleunigtem Wachstum und zogen um über 7 Prozent an. Dagegen fielen bei Leoni die Drittquartalszahlen laut Warburg wie erwartet schwach aus. Die Aktie büßte 8,1 Prozent ein. Für Lanxess ging es nach den Zahlen um 1 Prozent nach unten. Nordex legten nach als durchwachsen bezeichneten Ergebnissen um 0,5 Prozent zu. Die Zahlen von Bilfinger erfüllten zwar Erwartungen der UBS, der Ausblick mahne aber zur Vorsicht, hieß es. Bilfinger verloren 7,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Für Qiagen ging es um 10 Prozent nach oben. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies dazu auf Marktgerüchte, wonach der US-Laborausstatter Thermo Fisher an einer Übernahme interessiert sein soll. Va-Q-Tec verteuerten sich nach einer Prognoseanhebung um 4,2 Prozent s.u.).

USA / WALL STREET

Behauptet - Zwischen Konjunkturhoffnung und Sorgen um den Handelsstreit bewegten sich die Indizes unte dem Strich wenig. Der Dow, der am Vortag noch hinterherhinkte, erreichte ein neues Rekordhoch bei 27.806 Punkten, getragen vor allem vom Vormarsch der Disney-Aktie. Sie führte den Dow mit einem Plus von 7,3 Prozent klar an und stiegen auf ein Rekordhoch. Der Unterhaltungskonzern hat für seinen gerade erst begonnenen Streamingdienst Disney+ auf Anhieb über 10 Millionen Abonnenten gewonnen. Die Aktie des Konkurrenten Netflix sackte um 3 Prozent ab. Apple stiegen um 1 Prozent und erreichten ebenfalls ein neues Allzeithoch. Der iPhone-Konzern hat seit 1. November seinen eigenen Streamingdienst Apple TV+.

Renten als klassische Fluchtanlagen profitierten von den wieder gestiegenen Sorgen im Handelsstreit, aber auch wegen der Lage in Hongkong. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3,6 Basispunkte auf 1,88 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:33 Uhr EUR/USD 1,0996 -0,1% 1,1008 1,1004 EUR/JPY 119,53 -0,2% 120,87 119,70 EUR/CHF 1,0888 -0,1% 1,1025 1,0889 EUR/GBR 0,8571 +0,1% 0,8975 0,8566 USD/JPY 108,70 -0,1% 107,74 108,78 GBP/USD 1,2829 -0,2% 1,2500 1,2844 USD/CNH 7,0218 -0,1% 7,0291 7,0279 Bitcoin BTC/USD 8.661,26 -0,90 8.578,75 8.729,01

Anleger steuerten den vermeintlichen Fluchthafen Yen angesichts der Krisenherde an. Der Dollar fiel auf 108,78 Yen nach einem Vortageshoch klar über 109. Ein Verlierer der Unsicherheit um die US-chinesischen Verhandlungen war der Yuan. Laut Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank bleiben die Differenzen zwischen China und den USA groß. Selbst falls es zu einem vorläufigen Abkommen kommen sollte, sei es unwahrscheinlich, dass dadurch der Streit zwischen den USA und China grundlegend gelöst werde. Der Dollar wurde in der Breite gestützt von den Aussagen von US-Notenbankchef Powell, die erneut eine Zinssenkungspause andeuteten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

