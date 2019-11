In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 erwirtschaftete die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) Umsatzerlöse in Höhe von 294,9 Mio. EUR nach 289,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg um 1,8 % resultiert in erster Linie aus der positiven Umsatzentwicklung im Segment Therapie. Ursachen hierfür waren der verstärkte Verkauf ausgewählter Plasmaprodukte in attraktiven Absatzmärkten sowie gestiegene Verkaufs-mengen. Das EBIT belief sich für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 auf -8,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 5,1 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next ...

