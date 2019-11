Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702) gibt eine neue strategische Partnerschaft mit dem in London ansässigen Private-Equity-Fonds Kingsbridge Capital Advisors Ltd. bekannt, um die zukünftige Geschäftsentwicklung für Beratungs- und Serviceleistungen in den bestehenden Märkten zu beschleunigen. Kingsbridge Capital Advisors Ltd. ist ein FCA-reguliertes (Financial Conduct Authority) Investmenthaus und Value Accelerator mit dem Fokus auf europäische Small- und Mid-Cap-Firmen. Die vereinbarte Partnerschaft ermöglicht es UMT außerdem, die bestehende positive Umsatzprognose für das ...

