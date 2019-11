Die britische Investmentbank Barclays hat Ado Properties nach Zahlen zum dritten Quartal von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Einige fehlende Details in der Mitteilung sowie in der Telefonkonferenz hätten enttäuscht, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern bestehe derzeit wenig Grund, die Aktie des Immobilienkonzerns zu kaufen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 23:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-11-14/11:18

ISIN: LU1250154413