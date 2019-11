Der Immobilienkonzern Patrizia will sein Geschäft mittelfristig weiter ausbauen. In den kommenden drei bis fünf Jahren sollen die verwalteten Vermögenswerte des Unternehmens dank einer starken Kundennachfrage um durchschnittlich acht bis zehn Prozent wachsen, teilte Patrizia Immobilien beim Kapitalmarkt am Donnerstag in Frankfurt mit. Durch Fusionen und Übernahmen könnte das Wachstum sogar auf 15 Prozent pro Jahr steigen.

"Unsere Strategie 2023 sollte zu einem höheren Anteil an wiederkehrenden Verwaltungsgebühren führen, unsere Ergebnisqualität verbessern und gleichzeitig unsere Effizienz steigern", sagte Finanzchef Karim Bohn. Zudem will das Unternehmen sein Geschäft in Europa mittelfristig um Sachwerte im Bereich Infrastruktur und Immobilien-Fremdkapital erweitern.

Am Vorabend hatte das Unternehmen bereits Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres vorgelegt. Das operative Ergebnis soll in diesem Jahr weiterhin 120 bis 130 Millionen Euro erreichen./stw/jha/

ISIN DE000PAT1AG3

AXC0182 2019-11-14/11:22