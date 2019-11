Die Aktie von Nokia fällt und fällt! Heute geht es erneut in den Keller und damit auf den tiefsten Stand seit über 5 Jahren. Dabei müssen Aktionäre der Finnen in der 1-Monats-Betrachtung einen massiven Kursverlust in Höhe von 30% verbuchen - auf 5-Jahres-Sicht hat sich die Nokia-Aktie halbiert. Und auch die Analysten sind alles andere als positiv gestimmt für die Nokia-Aktie:So...

